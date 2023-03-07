تحالف العمل الأهلي التنموي يوحد الجهود المجتمعية لضمان فاعلية التنفيذ

بينما تضع الدولة المصرية خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة، أصبح مفهوم المسئولية المجتمعية أولوية قصوى وضرورة كبرى من خلال الالتزام المتواصل بدورها في دعم جهود الدولة التنموية، من هنا يأتي دور المؤسسات التنموية ومنظمات المجتمع المدني لدعم هذه الخطط، بينما تعد رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، تربط الحاضر بالمستقبل، وتستلهم الحضارة المصرية العريقة لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاجتماعية.

الهدف من جمع المؤسسات الكبرى تكثيف الجهود وتلاشي المعوقات

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نموذج مهم في مسار اهتمام الدولة بمشاركة المجتمع الأهلي في التنمية حيث أنه ليس مجرد كيان بل هو ركن أساسي في عملية التنمية التي تقوم بها الدولة وداعم لمنظومة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، فعلى مدار نحو عام من العمل أبرز التحالف الوطني دوره في الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا.

وقال عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه بعد إطلاق عام المجتمع المدني على عام 2022 لأهميته في بناء المجتمع المدني، قام الرئيس السيسي بتحفيز المؤسسات المدنية الكبرى بمصر بالتوحد تحت مظلة واحدة لكي تكثف من جهودها لصالح الشرائح المستهدفة، ولكي تتلاشى معوقات العمل الأهلي السابق الذي كان أهمها تكرار الخدمة لنفس الشخص وحرمان آخر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف تحقيق عدالة التوزيع

وأضاف عبد الرحمن في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان يستهدف بالأساس تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، لتجتمع أكثر من 24 مؤسسة وجمعية أهلية كبرى والاتحاد المصري للجمعيات الأهلية، ووقعوا وثيقة إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، لذا فأن التحالف يحتفل خلال هذا الشهر بعيد ميلاده الأول، وعلى مدار عام كامل أستطاع أن يثبت على الأرض أن توحيد جهود العمل الأهلي هو الأنفع للشرائح المستهدفة والأكثر جدوى وفاعلية بالتنفيذ.