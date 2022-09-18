تحالف العمل الأهلي التنموي يطلق معرض أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا

نظمت جمعية الأورمان، اليوم الأحد، معرضًا للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان لتستفيد به الأسر الأكثر احتياجًا بقرى أبوشرابية وابن العاص وأبوحريز مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولي بالرعاية، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجميع مؤسسات الدولة، إذ جرى التنسيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان لإقامة هذا المعرض المجاني، وانطلاقًا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

ويضم المعرض «أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، ثلاجات، غسالات أوتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات».

معايير اختيار الأسر المستفيدة

وجرى اختيار الأسر المستفيدة وفق عدة معايير، منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة، فضلًا عن معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وتحرص جمعية الأورمان على أن تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع أرجاء محافظة الشرقية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا؛ منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.