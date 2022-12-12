«التضامن» لـ قناة الحياة: المنظومة الإلكترونية تدعم تحالف العمل الأهلي التنموي  

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن المنظومة الإلكترونية للوزارة تساعد في رصد حجم التدخلات التي تقوم بها الوزارة تجاه الجمعيات الأهلية وحجم المبالغ المالية المنفقة خلال العام الواحد في كل نشاط وعدد المستفيدين من الخدمات.

توفير الوقت والجهد

وأوضح «الشيخ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المنظومة توفر الجهد والمال، لافتا إلى أن المنظومة تمكن الجمعيات من الحصول على قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية الأخرى وحجم الدعم الذي يتلقاه من الدولة، وبناء عليه تتمكن من اتخاذ قرار التدخل ودعم المواطن.

دعم تحالف العمل الأهلي التنموي

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المنظومة تضمن التنسيق الكامل بين المستفيدين، وتدعم تحالف العمل الأهلي التنموي في توزيع الدعم مع عدم حدوث ازدواجية في التوزيع.