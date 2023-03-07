رئيس برلمان القرم: منتدى يالطا الاقتصادي الدولي يعقد أواخر سبتمبر

قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر عقد منتدى يالطا الاقتصادي الدولي أواخر سبتمبر 2023.

وأضاف كونستانتينوف لوكالة أنباء «تاس» الروسية: «لدينا الأموال اللازمة لعقد المنتدى، ومن المقرر مبدئيًا عقده في أواخر سبتمبر 2023».

وأوضح رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف أن دعوة الوفود إلى المنتدى في يالطا قيد النظر.

من جانبه، قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف، إن «المنتدى قد يعقد في موسكو في ذكرى إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا».

وأضاف أنه «من المرجح أن ننظم المنتدى في موسكو مع المناطق الجديدة، كما أنه من المحتمل أن يكون الاقتراح هو عقده في الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر في موسكوعندما تحل الذكرى السنوية لاعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا».

وأشار إلى أن المنتدى سيعقد في شكل جديد بحلول الأول من أبريل المقبل.

وينعقد منتدى يالطا الاقتصادي الدولي في شبه جزيرة القرم منذ عام 2015، ولم يُعقد الحدث من 2020 إلى 2022 بسبب الوضع الوبائي.