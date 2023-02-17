روسيا تحذر من أي محاولة للهجوم على شبه جزيرة القرم وتتوعد برد ساحق

حذر «ليونيد إيفليف»، نائب مجلس الدوما الروسي عن منطقة شبه جزيرة القرم، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استهداف القوات الأوكرانية، شبه الجزيرة بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية.

استهداف شبه جزيرة القرم سيواجه برد ساحق

وقال «إيفليف»، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الجمعة: «إنّ أي محاولة للقوات الأوكرانية، بدفع من واشنطن لضرب شبه الجزيرة ستواجه برد ساحق»، مشيرا إلى أن «شبه جزيرة القرم محصنة بشكل تام من الأرض والجو والبحر، وأي محاولة لشن أي ضربات على أهداف عسكرية أو مدنية ستلقى صدا ساحقا، ويجب أن يأمن شعب القرم لذلك دون شك».

المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم

يأتي هذا التصريح ردا على ما وصفته نائبة وزير الخارجية الأمريكية «فيكتوريا نولاند»، بأن المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم أهداف مشروعة لأوكرانيا، قائلة إن أوكرانيا لن تكون آمنة أبدا بدون نزع سلاح شبه جزيرة القرم على الأقل.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014 بعد استفتاء حيث صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم، و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.