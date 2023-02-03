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سلطات شبة جزيرة القرم تؤمم ممتلكات السياسيين ورجال الأعمال الأوكرانيين

كتب:

أحمد عادل موسى
12:23 م | الجمعة 03 فبراير 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

 قالت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم، إنها أممت 500 عقار في شبه الجزيرة بما في ذلك أملاك بعض كبار السياسيين الأوكرانيين، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

العقارات المؤممة تشمل البنوك والبنية التحتية السياحية

وقال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، في بيان، إن المرسوم استهدف متواطئين مع نظام كييف، وأن العقارات المؤممة شملت البنوك والبنية التحتية السياحية والرياضية، ووفقاً لوثيقة نُشرت على موقع حكومة القرم، فإن الممتلكات التي يملكها رئيس الوزراء الأوكراني السابق، أرسيني ياتسينيوك، ورجال الأعمال إيجور كولومويسكي ورينات أحمدوف وسيرهي تاروتا كانت من بين المصادرة.

مسؤول أمريكي: أوكرانيا قد لا تستعيد القرم في أي وقت قريب

وشبه جزيرة القرم، المعترف بها دوليًا كجزء من أوكرانيا، تسيطر عليها موسكو منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه الجزيرة من جانب واحد.

وتحدث مسؤول أمريكي كبير، لـ «بلومبيرج»، مؤكدًا أن أوكرانيا قد لا تستعيد القرم في أي وقت قريب، وعلي جانب أخر، يتعد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بدعم مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

 

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بقلم أحمد عادل موسى