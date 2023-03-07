وزير الدفاع يُكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. فيديو

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين، كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي حرصت على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التضحية والعطاء جيلًا بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التي تحرص عليها القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات، فضلًا عن حرصهم الدائم للوصول بالقوات المسلحة إلى أرقى مستويات الأداء والاستعداد والكفاءة القتالية العالية بما يمكنها من تحقيق الأهداف العليا للوطن والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريمًا واحتفاءً لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانٍ وإخلاص.