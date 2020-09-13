فيديو.. وزير الدفاع يكرم مجند واقعة القطار

كرّم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المجند عبدالله عمرو عنتر، صاحب واقعة القطار الشهيرة التي شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وجاء تكريم وزير الدفاع له، كونه قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذي يتحلى دوما بالانضابط الذاتي دون وجود رقيب، فضلا عن تطبيقه الإجراءات الوقائية والاحترازية بالشكل الأمثل.

وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس، التي هي عنوان أبناء جيش مصر العظيم.

وكرّم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيدة صفية إبراهيم يوسف أبوالعزم والمعروفة إعلاميًا "بسيدة القطار"، تقديرا وعرفانا لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذي كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بأسلوب غير راق في واقعة فردية، لا تعبر عما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة.

وأكد القائد العام أنّ رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيد على دلالة أنّ السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التي تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنّه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفى حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء عبر مختلف الأزمنة.

من جانبها، أشادت السيدة صفية أبوالعزم، بأخلاقيات المجند، وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، كما أكدت أنّ التكريم يعد وسام ستظل تفتخر به طيلة حياتها هي وأسرتها.