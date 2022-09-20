عاجل.. وزير الدفاع يكرم عددًا من المتميزين من رجال قوات حرس الحدود

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددًا من مقاتلي قوات حرس الحدود، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد يماني قائد قوات حرس الحدود، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه لقوات حرس الحدود، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة، بما يمكنها من تنفيذ كل المهام التي توكل إليها للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر مختلف النقاط والمنافذ الحدودية، مؤكدًا أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية، مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز الجهود والنجاحات التي حققتها قوات حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، خلال الفترة الماضية.

وكرم القائد العام للقوات المسلحة المتميزين من رجال قوات حرس الحدود، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، إلى جانب نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونقل الفريق أول محمـد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلي قوات حرس الحدود، مشيدًا بالجهد الذي يبذلونه في تأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي للمهربين والمتسللين والعناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلي قوات حرس الحدود، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتبقى القوات المسلحة على قلب رجل واحد، يضحون بالغالي والنفيس، للدفاع عن استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وفى ختام اللقاء، تم التقاط صورة تذكارية جماعية مع فريق كرة القدم لنادي حرس الحدود الصاعد للدوري الممتاز، كما تم التقاط صورة تذكارية مع قادة وضباط حرس الحدود.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة، بمعرض لقوات حرس الحدود للاطمئنان على منظومة التأمين والتسليح الحديثة والمركبات والوسائل المستخدمة بقوات حرس الحدود، كما تم عرض بعض المضبوطات والأحراز التي نجحت قوات حرس الحدود بضبطها خلال الفترة الماضية.