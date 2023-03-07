ضبط 6 أشخاص بتهمة سرقة مليون جنيه من مزرعة دواجن في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالدقهلية من مالك مزرعة دواجن كائنة بدائرة المركز، ونجله مُصاب بطلق ناري، بقيام 3 أشخاص بالدلوف لداخل المزرعة الخاصة بهما أثناء تواجدهما وتهديدهما بأسلحة نارية والاستيلاء منهما على مبلغ مالي تجاوز المليون جنيه وهاتف محمول، وأثناء قيامهم بالهرب تمكن نجل مالك المزرعة المصاب من اللحاق بأحد المتهمين والإمساك به وحال ذلك أطلق المتهم عيار ناري تجاهه محدثاً إصابته إلا أنَّه تمكن من الإمساك به وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وضُبط بحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار.

تمّ تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المضبوط بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية والإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظراً لعمله بمزارع الدواجن بذات المنطقة الكائن بها مزرعة المجني عليهما وعلمه بمواعيد بيع الدواجن وحيازتهما لمبالغ مالية عقد العزم على سرقتهما وفي سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.

كما تمّ بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، والسيارة والسلاح الناري المستخدمين في ارتكاب الواقعة، كما أرشد أحدهم عن أسلحة نارية أخرى كان يحتفظ بها ولم تستخدم في ارتكاب الواقعة (2 بندقية آلية – رشاش – 6 خزائن – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).