حبس سائق 4 أيام بتهمة سرقة شركة أدوية في القاهرة

خضع المتهم في قضية سرقة شركة أدوية بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم سائق بشركة الأدوية، مقيم بمحافظة الجيزة، قام بسرقة بعض الأدوية البيطارية من داخل المخزن الخاص بالشركة بأسلوب كسر النافذة، بقصد التصرف فيها بالبيع، وتحقيق الربح المادي.

تفاصيل الواقعة

ورد لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك إحدى شركات المستلزمات الطبية مقيم بمحافظة المنوفية، باكتشافه كسر النافذة الخلفية للمخزن الخاص بشركته الكائن بدائرة القسم، وسرقة بعض الأدوية البيطرية.

وعقب تقنين الاجراءات جرى استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تردده على الشركة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول العقوبة المتوقعة، أوضح الخبير القانوني خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 313 من قانون العقوبات تنص على أن «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».