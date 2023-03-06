حبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة من أمام مول بالتجمع الخامس

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة من أمام مول بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن بلغت السيدة صاحبة السيارة عن سرقة سيارتها أثناء تركها أمام أحد المولات التجارية، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر بعد أن اتهمته سيدة بسرقة سيارتها من أمام مول بالتجمع الخامس، حال تركها أمام أحد المولات التجارية، وأقر بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم أنه سرق السيارة من خلال استخدام المفتاح الخاص بها، بعد أن عثر عليه، داخل المول وبإرشاده تم ضبط السيارة، وتعرفت عليها صاحبة السيارة واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللأزمة، وإحالته للنيابة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول عقوبة السرقة، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّ عقوبة السرقة وفقًا لنص المادة 318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

عقوبة السرقة

وأضاف أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنيه مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».اقرأ المزيد: