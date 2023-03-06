كواليس سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموتوسيكلات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص بالقاهرة لتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد جلسة تحقيق معهم قام خلالها المتهمون باعترافهم بارتكاب الواقعة عن طريق أسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.

ارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب

وأضاف أحد المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب باستخدام سيارات مستأجرة، واستخدام اللوحات المصطنعة على السيارات المستأجرة لعدم تحديد هويتهم.

تفاصيل البلاغ

تعود كواليس السرقة لوصول بلاغ لقسم شرطة الشرابية بالقاهرة، بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة، وشروعهم في سرقة توك توك ملك أحد الأشخاص وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، و2 لوحة معدنية مصطنعة، ومبلغ مالي.

وبالفحص والتحريات تبين شروعهم في سرقة التوك توك بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وتم ضبطهم، وأرشدوا عن السيارات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، والدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم عاطل وله معلومات جنائية وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

حول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي حسن شومان، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار المحامي لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».