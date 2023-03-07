«أسقف الشباب» يوزع 500 كأس على الفائزين بمهرجان الكرازة في سوهاج

وزع الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر مهرجان الكرازة، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، 500 كأس ودرع للفائزين بالمركز الأول في مهرجان الكرازة المرقسية للأعوام من 2019 وحتى 2022 وذلك لـ5 من إيبارشيات بمحافظة سوهاج، هي: إيبارشيات البلينا، إخميم وساقلتة، طهطا وجهينة، طما، إلى جانب الإيبارشية المضيفة، سوهاج والمنشاة والمراغة، وذلك بمقر مطرانية سوهاج والمنشاة والمراغة.

العام العشرين لمهرجان الكرازة

وشهد الاحتفال الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، وتم توزيع الكؤوس والدروع على الفائزين، كما حضر الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة جانبا من الحفل، وكذلك الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان من الإيبارشيات الفائزة.

يأتي الاحتفال بتوزيع كؤوس المركز الأول بالتزامن مع بلوغ المهرجان عامه العشرين.

ملتقيات مهرجان الكرازة

وفي سياق متصل، نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب أول ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية لمهرجان الكرازة المرقسية بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الطفولة من عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

حاضر في الملتقى الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

واشتمل كذلك على عرض وسائل إيضاح مبتكرة تساعد على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة، ويأتي هذا في إطار الاحتفال بمرور 20 عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.