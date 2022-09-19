الأنبا موسى يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا

أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الثقافي الأرثوذكسي، وصول الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، اليوم، إلى القاهرة بعد رحلة علاجية، بأحد مستشفيات فرانكفورت بألمانيا، للاطمئنان على صحته.

آخر تطورات صحة الأنبا موسى

وطمأن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبناء الكنيسة، منذ عدة أيام، على صحة الأنبا موسى، مؤكدا سلامة صحته.

كان قد سافر الأنبا موسى للخارج بعد إصابته بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، نتيجة خلل بنسب بعض العناصر بالجسم عالجه في مصر، لكنه اتجه إلى ألمانيا للاطمئنان على صحته فقط.

الأنبا موسي: يستقبل العديد من الزيارات بالمستشفى

واستقبل الأنبا موسي خلال فترة المكوث بالمستشفى زيارات عديدة، إذ قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارته برفقة عدد من كبار كهنة والأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشارة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، وذلك أثناء تواجده في المستشفى في مصر.

وعند سفره إلى فرانكفورت، التقى الأنبا موسي السفير خالد طه، قنصل عام جمهورية مصر بفرانكفورت، ومعه القنصل صموئيل شفيق، قنصل بالقنصلية المصرية بفرانكفورت، وذلك للاطمئنان على صحته.