ضبط 7 متهمين بالاتجار بالمخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما «مُستأجرة»، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 5 كيلوجرامات، وهاتفين محمولين، خلال حملة أمنية بالقاهرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وأسفرت الحملة عن ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بنطاق محل إقامتهما، وبحوزتهما 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر، وطبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف للاتصال بعملائهما، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

وجرى ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم «مُستأجرة»، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.