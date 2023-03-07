كواليس سقوط مروج المواد المخدرة بالإسكندرية: «بيوصلها ديلفري لغاية البيت»

في منطقة الرمل بالإسكندرية، ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص يروج لبيع المواد المخدرة من خلال «فيس بوك»، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

صفحة على موقع تواصل اجتماعي لترويج المخدرات

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت بدايتها بمعلومة إلى رجال الشرطة تفيد بقيام المتهم المقيم في منطقة الرمل بالإسكندرية بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يروج من خلالها لبيع المنشطات، حيث يعرض بيع أنواع متعددة من المخدرات.

كما أوضحت التحريات أن تلك المواد المخدرة مجهولة المصدر ويقوم المتهم بتوصيلها للزبائن مقابل مبلغ مالى، وبعد تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجده، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

كما عثر رجال الشرطة بحوزته على كمية كبيرة من عبوات المنشطات مجهولة المصدر، وعقب القبض عليه اعترف بقيامه بترويج المنشطات المضبوطة بحوزته عبر الصفحة، مقابل مبالغ مالية، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي، لـ«الوطن»، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه