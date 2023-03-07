تترقب اليوم الثلاثاء الجماهير المصرية والتونسية مباراة مهمة بين نادي الزمالك، والترجي التونسي، حيث تتجه الأنظار لاستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي والمعلق على المباراة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي والمعلق، كما يلي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي والمعلق

ومن المقرر إذاعة المباراة بين الفريق التونسي والمصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، عبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي وبي إن سبورت beIN Sports الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء بصوت المعلق خليل البلوشي.

قنوات BEIN SPORT HD 1،2،3،4

التردد: 12264

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500.

- قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

- قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8

التردد: 12475

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قناة BEIN SPORT HD 13

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قنوات BEIN SPORT 9،10،16

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

يذكر أنّ الترجي التونسي يحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الزمالك المرتبة الرابعة بنقطة وحيدة، ولهذا تعد مباراة اليوم مصيرية للفريق الأبيض ولا بديل عن الفوز بها واقتناص النقاط الثلاث.