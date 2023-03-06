ساعات قليلة وينطلق لقاء هام في دوري أبطال أفريقيا، يجمع الزمالك والترجي التونسي، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز ولا بديل له عنه حتى يستعيد فرصه في الصعود من دور المجموعة والتأهل إلى دور الثمانية.

ومن أجل مساعدة الراغبين في مشاهدة اللقاء، تستعرض «الوطن»، تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

وجاءت تتردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، كالتالي:

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

قنوات BEIN SPORT HD 1،2،3،4

التردد: 12264

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500.

- قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

- قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8

التردد: 12475

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قناة BEIN SPORT HD 13

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

- قنوات BEIN SPORT 9،10،16

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

ويلتقي الزمالك مع الترجي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، غدا الثلاثاء الموافق 7 مارس، في الجولة الرابعة من عمر منافسات مرحلة المجموعات.

ويحتل الترجي التونسي المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الزمالك المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يعلق على أحدث المباراة خليل البلوشي على قناة بي إن سبورت 4.