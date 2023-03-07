رسامة شمامسة جدد في نهضة البابا كيرلس السادس بالمحلة

صلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، القداس الإلهي لبدء نهضة القديس البابا كيرلس السادس، في كنيسة القديسين البابا كيرلس عمود الدين والبابا كيرلس السادس بالمحلة الكبرى، وعقب صلاة الصلح صلى نیافته صلوات رسامة عددا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها .

عيد نياحة البابا كيرلس السادس

يذكر أنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بالذكرى الـ52 لنياحة البابا كيرلس السادس، وبهذه المناسبة فتحت الكنيسة المرقسية بالأزبكية، غرفة مقتنيات البابا كيرلس خلال أيام النهضة التي بدأت من يوم السبت وتمتد حتى الخميس المقبل.

مقتنيات البابا كيرلس السادس

وكانت الغرفة قديما مقر إقامة البابا كيرلس السادس في فترة توليه الكرسي المرقسي من 1959 حتى 1971 في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية «البطرخانة القديمة»، إذ كانت تعد الكنيسة المقر البابوي السابق حتى وفاة البابا كيرلس السادس، كما ظل جسده بها لمدة 3 أيام حتى تم نقله لدير مارمينا بمريوط، وتوجد غرفة البابا كيرلس في القصر الكائن داخل الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

وفي سياق متصل، صلى الأنبا تكلا مطران دشنا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى، وعقب صلاة الصلح قام برسامة 2 من الآباء الكهنة الجدد بالإيبارشية، وهم «الشماس رجائي روماني باسم القس أبالي كاهن عام ايبارشية دشنا، ووالشماس سامح نادي باسم القس لوقا كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى بفاو بحري».