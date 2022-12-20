نشاط مكثف بالكنيسة الأرثوذكسية...رسامة شمامسة ودورات للمقبلين على الزواج

سلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء خلال على نشاط إيبارشيات الكرازة المرقسية، خلال الساعات الماضية، والتي شهدت عدد من الأنشطة المختلفة من رسامة شمامسة جدد وختام مؤتمرات ودورات المقبلين على الزواج.

دورة المقبلين على الزواج

اختتم معهد الرعاية والتربية، الدورة التدريبية الخامسة والثلاثون للمقبلين على الزواج.

شارك في الدورة التي أقيمت بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 98 من المقبلين والمقبلات على الزواج، وبحضور الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وسلم المشاركين شهادات إتمام الدورة.

من المقرر أن ينظم المعهد الدورة السادسة والثلاثون في فترة من 22 يناير حتى 26 فبراير، ويتيح المعهد أيضًا الاشتراك بالدورة التدريبية (online) لأبناء الكنيسة بالمهجر عبر الموقع الخاص بالمعهد.

والتقى البابا تواضروس الثاني وزير الداخلية اللبناني والبلديات القاضي بسام مولوي، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك على هامش زيارته الأولى لمصر.

ورحب البابا بوزير الداخلية اللبناني وحدثه عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكذلك تاريخ مصر منذ العصر الروماني وحتى دخول الإسلام، موضحا العلاقة الطيبة بين الكنيسة والحكومة والأزهر.

ومن جانبه أعرب «مولوي» عن سعادته بدعوة وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق له لزيارة مصر.

«اعرف بلدك.. اكتشف تاريخك»

وفي إيبارشية أبو قرقاص، نظمت الإيبارشية أبو قرقاص رحلة تعليمية ترفيهية لأطفال مرحلة كبرى لروضة أطفال كنيسة القديسيْن أباكير ويوحنا بقرية منهري، إلى قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، وحملت الرحلة شعار «اعرف بلدك.. اكتشف تاريخك».

وشمل برنامج الرحلة ثلاث عروض غنائية، هي: «عرض النوبة وعرض حياة كريمة وعرض فرعوني»، كما شهد تلك العروض وفد ألماني، وعدد من مسؤولي الآثار بالقرية، وجرى التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.

وصلى الأنبا غبريال، أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس ببني سويف (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إيبدياكون «مساعد شماس» للخدمة بكنائس الإيبارشية.

«أسرتي مقدسة» الكامب العائلي الأول بالمعادي

وفي إيبارشية المعادي، نظم اجتماع العائلة المقدسة مع خدمة التربية الكنيسة الكامب العائلي الأول، بكنيسة الشهيد إستفانوس باللاسلكي بالمعادي الجديدة، بعنوان «أسرتي مقدسة».

شارك بالكامب أكثر من 30 أسرة من أبناء الكنيسة مع كل الخدام والخادمات وشباب الكنيسة.

واختتم الكامب بندوة دار موضوعها عن «الحوار داخل الأسرة»، وجرى التأكيد على ضرورة أن يتفهم كل فرد في الأسرة مشاعر باقي أفرادها بناء على ما كتبوه في الخطابات.

واجتمع البابا تواضروس بالمبنى الإداري الجديد، الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، وكهنة القطاع وزوجاتهم.

وقدم الأنبا ميخائيل عرضا تقديما عن الخدمة بالقطاع، كما هنأ البابا بعيد ميلاده السبعين والافتتاح المبنى الإداري الجديد.

وأشار البابا خلال كلمته ألى أن هذا اللقاء يعد رابع اللقاءات التي يعقدها مع مجمع كهنة في المبنى الإداري الجديد.