صناعة الخناجر في الأردن تستقطب زوار الدولة العرب والأجانب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن صناعة الخناجر في الأردن بعنوان «صناعة الخناجر في الأردن.. إرث ممتد لمئات السنين».

وقال التقرير: «لهذا الخنجر قصة بدأت منذ مئات السنين مع العرب قديما، واليوم بساعدي عبدالرزاق المحيسن حافظت على صناعته يدويا باحترافية، وجعلت من اسم عائلته علامة مسجلة في صناعة الخناجر، أو كما يعرف بالعامية بالشباري».

المهنة متوارثة من 5 أجيال أو أكثر

وأوضح «المحيسن» أن المهنة متوارثة من 5 أجيال أو أكثر وبدأت منذ نحو 80 عاما، وهي حرفة عائلية حتى وصلت إليه: «هناك إقبال محلي ومن قبل الزائر سواء عربيا أو أجنبيا»، مؤكدا أن المهنة حافظت على قيمتها لأنها تشغل يدويا، لأن بها جهد إنساني يقدره المشتري: «يعتمد الوقت حتى تنتج قطعة على حسب حجم القطعة ونوعيتها والمواد المستخدمة في صناعتها».

الحفاظ على أصالة الخنجر بكل تفاصيله

وأضاف التقرير: «شباري المحيسن، اسم استمر في الحفاظ على أصالة الخنجر بكل تفاصيله، فمراحل صناعته تحتاج إلى دقة واحتراف لرسم تاريخ هو عنوان التراث العربي الأصيل».

وذكر: «لأكثر من 5 عقود وهو يحفر هذا الخنجر بعيدا عن التطور والحداثة ولأهمية رمزيته في التاريخ العربي والأردني، جالت شباري المحيسن القارات كأداة باتت تحفة فنية لكل محبي التراث».