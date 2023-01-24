المملكة الهاشمية: نشارك بـ«الأردن حضارة الماضي.. وإبداع المستقبل»

أكد السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، المندوب الدائم فى جامعة الدول العربية، أن المملكة تشارك كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، تحت شعار «الأردن حضارة الماضى.. وإبداع المستقبل» ليدلل ذلك على استمرارية الإنجاز والإنتاج الثقافى والفكرى للمملكة، ولتكون الثقافة جسراً رابطاً بين الماضى والمستقبل من وحى أهميتها فى إمداد الحضارة بإبداعات يرسمها المساهمون فى حقل الثقافة والآداب والفنون، مشيراً إلى أن المشاركة الأردنية تشمل ثلاثة محاور توزعت على جناح ضيف الشرف «الأردن»، والبرنامج الثقافى، والبرنامج الفنى.

وقال السفير الأردنى، فى تصريحات صحفية له: «منذ تشرف الأردن بتسلُّم علم ضيف الشرف فى العام الماضى بدأت باكورة العمل والتنسيق والمتابعة ضمن خطة عمل تقوم عليها وزارة الثقافة فى المملكة الأردنية الهاشمية، لضمان مشاركة نوعية وحضور فاعل يعرض للثقافة الأردنية بتنوعها أدباً وشعراً ورواية، حيث تحرص الأردن على تأكيد الحضور اللائق، وتأكيداً على تعميق العلاقات الثقافية والتاريخية بين «القاهرة» و«عمان»، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين، كما ستشهد د. هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، حفل الافتتاح، وعدداً من الفعاليات.

وتشكلت فى المملكة لجنة مشتركة من جميع الجهات المعنية بالثقافة والأدب، الحكومية والأهلية، إيماناً بالمساهمات والمساحة الثقافية التى يشترك فيها الجميع، وضمت اللجنة كلاً من الديوان الملكى الهاشمى ورئاسة الوزراء ووزارة الثقافة والسفارة الأردنية فى القاهرة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الاتصال الحكومى وأمانة عمان الكبرى وهيئة ترشيد السياحة ومؤسسة عبدالحميد شومان واتحاد الناشرين الأردنيين.

23 ندوة و85 كاتباً وشاعراً وناقداً يشاركون فى الجناح الأردنى.. و28 دار نشر هاشمية بـ10 آلاف إصدار حديث

وأضاف: الجناح الأردنى تم تصميمه بما يعكس مقومات إبداعية أردنية والاستناد إلى العلاقة بين التكنولوجيا والثقافة والإنتاج الإبداعى، وتبرز مفردات جناح ضيف الشرف ملامح العمارة الأردنية بطريقة عصرية، مع الاحتفاظ بقيم الأصالة التى ميزت التراث والتاريخ الوطنى الأردنى، مع مدخلات لرموز وطنية ومعالم تراثية وسياحية، ويشتمل البرنامج الثقافى على مشاركة 85 كاتباً شاعراً وناقداً وأديباً من الأردن ومصر، توزع حضورهم على 27 فعالية، ما بين 23 ندوة ومحاضرة و4 عروض مسرحية، وقراءات قصصية للأطفال وثلاث قراءات قصصية وثلاث أمسيات شعرية.

وتابع: «سيكون هناك عدد من الندوات المتعلقة بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الأردن ومصر وتاريخ العلاقة الممتدة والعلاقات الثقافية بين البلدين، وستكون هناك محاكاة بصرية لمتحف الحياة البرلمانية، أما البرنامج الفنى فيشتمل على عروض تراثية لفرقة أمانة عمان وفرقة الفنان طارق الجندى والفنانة زينة عوض، إضافة إلى عروض مسرحية غنائية للأطفال».

وعن دور النشر المشاركة، قال السفير «العضايلة»: عدد دور النشر الأردنية المشاركة فى معرض القاهرة للكتاب 28 دار نشر، منها 15 داراً موجودة، و13 بالتوكيل، ويضم جناح اتحاد الناشرين الأردنيين 5 دور نشر، وعدد الإصدارات المعروضة 10 آلاف عنوان من الإصدارات الحديثة، و255 عنواناً من إصدارات وزارة الثقافة، و10 عناوين لمركز التوثيق الملكى الهاشمى.

وأضاف: «معرض القاهرة يعد محفلاً ثقافياً ونوعياً وحاضنة نوعية ووعاءً فكرياً يعرض للإنتاج الأدبى والثقافى العربى، ويجمع بين الثقافة والحضارة ويحمل تاريخ مصر الممتد رغم كل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التى تواجه العالم ورغم كل ما يواجه دولنا من تحديات اقتصادية نرى اليوم مصر أيضاً تهتم بالثقافة موازية لاهتمامها بكل القطاعات الأخرى، وهو ليس غريباً على مصر التى تشكل حالة عربية فريدة ومتكاملة».

واستعرض السفير الأردنى تطورات العلاقات الثقافية بين البلدين وأبرز محطاتها ابتداءً من احتضان الأردن للمؤتمر الأول لوزراء الثقافة العرب فى عام 1967 بمشاركة مصر، وكذلك اختيار «عمان» عاصمة الثقافة العربية فى عام 2002، وفى عام 2006 تطور التعاون الثقافى بين الأردن ومصر بالاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تنفيذ برنامج مكتبة الأسرة المصرية، وبدأت منذ 2006 مشاركة الأردن بجناح ثابت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، كما حلّت جمهورية مصر العربية ضيف شرف فى معرض عمان الدولى للكتاب فى عام 2018.