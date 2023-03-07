عودة حركة الملاحة في ميناء العريش البحري بعد تحسن الطقس

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عودة العمل في ميناء العريش البحري، وفتح الأرصفة في الميناء للعمل بعد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر مسؤولة في ميناء العريش لـ«الوطن»، أن السفن بدأت في الدخول إلى الأرصفة، تمهيداً لبدء العمل في ميناء العريش البحري خلال الساعات المقبلة.

إغلاق ميناء العريش البحري الأحد الماضي

وأغلقت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش البحري، الأحد الماضي، بسبب زيادة سرعة وارتفاع الأمواج، مع عدم استقرار حالة الطقس في شمال سيناء.

ميناء العريش يستقبل أول سفينة «رورو» على الرصيف التجاري

واستقبل ميناء العريش البحري، الأسبوع الماضي، أول سفينة «رورو» على الرصيف التجاري الجديد بعد الانتهاء منه وتطويره، وبدء العمل فيه تجريبياً بطول 250 مترا.

ويشهد ميناء العريش استمرار أعمال التطوير والتوسعة بإنشاء ساحات انتظار جديدة وطرق داخلية، ضمن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الإقتصادي لقناة السويس وتطوير الموانئ في المنطقة بالكامل للاستفادة الاستراتيجية منها.

ومن المتوقع انتهاء مخطط الأعمال لتطوير ميناء خلال الربع الأول من عام 2024، والتي تتضمن تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء باستثمارات تعادل 3 مليارات جنيه.