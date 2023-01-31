إغلاق ميناء العريش مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، إغلاق ميناء العريش البحري بشكل مؤقت بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية.

الرياح العاتية سبب وقف الملاحة

وأضافت هيئة قناة السويس في بيان لها الثلاثاء، أن الرياح العاتية أدت الى توقف حركة السفن والبواخر والإبحار بالميناء.

وأكد ميناء العريش في بيان له إغلاق الميناء أمام حركة السفن والملاحة البحرية بالبحر المتوسط، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط وسرعة الرياح، حيث سيتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية، خلال الأيام أو الساعات المقبلة.

رياح متقلبة تضرب المنطقة

هذا وتضرب مدن وقرى شمال سيناء أجواء مناخية متقلبة منذ ساعات الصباح الأولى، مع رياح شديدة على المناطق الساحلية والصحراوية.

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن غيوم ورياح باردة ورياح أخرى محملة بالأتربة هبت على جميع الأنحاء بالمحافظة، وتوقعات أن تتساقط أمطار خلال الساعات المقبلة.

لم يتم استقبال أي استغاثات

ومن جهة أخرى أعلن قسم الطوارئ بديوان عام المحافظة في بيان له أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن حدوث مشكلات بسبب الرياح، وأن الأمور طبيعية، وطريق السفر بين العريش والقنطرة شرق يسير بشكل طبيعي.