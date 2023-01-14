متحدث الوزراء لـ يوسف الحسيني: زيادة مساحة ميناء العريش 11 ضعفا تأكيدا على أهميته

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ميناء العريش زادت مساحته 11 مرة، بما يؤكد أهمية الميناء الذي يخدم المشروعات الصناعية في سيناء، مشيرا إلى أن مدينة رفح السكنيه تتضمن 10 الآلاف وحدة سكنية، مع تصميم منازل بدوية تناسب ثقافات وعادات سكان المنطقة، بالإضافة للمستشفيات.

شمال سيناء

وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن شمال سيناء تتميز بتنوع الأغراض التنموية المتاحة بها، ومنها الاستصلاح الزراعي والإنتاج السمكي والتعدين، ومشروعات صناعية للأسمنت وغيرها، لافتا إلى أنها منطقة ثرية، لذلك كان الإرهاب يستهدفها ويستفيد من خيراتها.

تنمية سيناء هي السلاح الأفضل

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن سيناء غالية، والكل دفع الغالي من أجل تحريرها، وهم شهداء حرب 73 و67 والحروب الأخيرة، لافتا إلى أن تنمية سيناء هي السلاح الأفضل في محاربة الإرهاب الذي يجد مرتعه في الأراضي الخالية والمجتمعات الفقيرة، ويستغل حالة الجهل والفقر بشكل أساسي.