الحكومة السويسرية تدرس التخلي عن بعض دبابات «ليوبارد 2»

ذكرت الحكومة السويسرية أنّها قد تتخلى عن بعض دباباتها من طراز «ليوبارد 2»، حيث أشارت قناة «سويس إنفو» السويسرية، إلى أنّ البرلمان له الكلمة الأخيرة بشأن إعلان الدبابات «خارج الخدمة» وبيعها للشركاء الأوروبيين.

وقالت وزيرة الدفاع، فيولا أمهيرد، إنّه بمجرد تلبية الاحتياجات الدفاعية لسويسرا، سيكون هناك «عدد معين من الدبابات لن نحتاج إليها ويمكننا توفيرها إذا أعلن البرلمان أنّها خارج الخدمة».

وأفادت الأنباء الأسبوع الماضي، بأنّ وزير الدفاع ووزير الاقتصاد الألمانيين، بعثا برسالة إلى أمهيرد في 23 فبراير، يطلب فيها من سويسرا إعادة بيع بعض الدبابات القديمة إلى الشركة الألمانية المصنعة.

وسيسمح هذا للشركة باستبدال الدبابات التي يستخدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، ولكن يمكن أيضًا استخدامها لقطع الغيار.

وقالت أمهيرد إنّ التشيك تقدمت بطلب مماثل، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول الطلب أو عدد الدبابات المعنية.

ويمتلك الجيش السويسري حاليًا 134 دبابة (ليوبارد 2) في الخدمة و96 دبابة أخرى في المخازن يتم اختبارها بانتظام ولكن لم يتم تحديثها.

ولم تحدد وزارة الدفاع عدد الدبابات التي طلبتها ألمانيا، وأشار قائد الجيش السويسري توماس سوسلي، إلى أنّ العدد كان يقارب العشرات، وأنّ الجيش السويسري يحتاج إلى 34 دبابة لتلبية احتياجاته الأمنية.

وتحظر قواعد الحياد الصارمة في سويسرا نقل المعدات العسكرية إلى بلد في حالة حرب. وأكدت الحكومة الألمانية لسويسرا، أنّ الدبابات لن يُعاد تصديرها إلى أوكرانيا، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الدفاع.