قناة القاهرة الإخبارية: سويسرا تتلقى طلبا من ألمانيا لتزويدها بدبابات «ليوبارد 2»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الدفاع السويسرية، أعلنت أنها تلقت طلبا اليوم، من نظيرتها الألمانية للسماح لشركة Rheinmetall AG RHMG.DE بشراء بعض دبابات ليوبارد 2، فيما ذكر متحدث باسم الوزارة أن الدبابات لن يتم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنها ستستخدم لسد الثغرات التي نجمت عن تسليم ألمانيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والاتحاد الأوروبي دبابات ليوبارد 2.

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع السويسرية، أن لدى «برن»، مخزونًا من 96 دبابة ليوبارد 2، لكن لم تتواصل أي دولة مع برن لطلب شرائها، وفي فبراير الماضي، اعتبرت لجنة من مجلس الشيوخ السويسري، أن هذه الدبابات الـ 96 من طراز ليوبارد تشكل احتياطيًا استراتيجيًا يجب الاحتفاظ به حتى يمكن استخدامها لتزويد كتائب الدبابات التابعة للجيش بالكامل، فضلاً عن قطع غيار الدبابات العاملة.

وأرسلت روسيا مذكرة في وقت سابق، إلى دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح.