قناة القاهرة الإخبارية تبرز دعم ألمانيا لأوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2» (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «برلين توافق على إمداد كييف بدبابات ليوبارد 2.. وموسكو تحذّر».

إنجاز مهم

وذكر التقرير، أنّه في خطوة قد تمثل إنجازا مهما في الجهود الغربية لتعزيز قوة أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي، قررت ألمانيا إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى كييف في خطوة محفوفة بالمخاوف، بسبب إمكانية استخدام تلك الدبابات لضرب الدفاعات في العمق الروسي.

تحذير من موسكو

وبحسب ما جاء في تقرير قناة القاهرة الإخبارية، فإنّ موسكو حذّرت من هذا الأمر، وهددت مرارا بأنّ أي هجوم بأسلحة غربية يجعل الدول التي أمدت أوكرانيا بها شريكا في الحرب وهدفا محتملا.

تحول مهم في سياسة ألمانيا

وتابع التقرير، أنّ قرار إرسال الدبابات يمثل تحولا مهما في سياسة ألمانيا، حيث تردد المستشار الألماني أولاف شولتز، في تزويد أوكرانيا بالدروع الثقيلة، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف الناتو، ما أثار العديدَ من الانتقادات والاتهامات لشولتز، بالتردد الزائد عن الحد.

وأتمّ التقرير، أنّ الاستياء من مواقف شولتز وصلت إلى داخل الائتلاف الحاكم أيضا، ومع اقتراب الحرب في أوكرانيا من إنهاء عامها الأول، ترسل ألمانيا دفعة أولى من دبابات ليوبارد 2 من طراز A6 من مخزون الجيش الألماني، كما أعطت برلين الضوء الأخضر لطلب وارسو بإرسال بعض أسلحتها المصدرة لبولندا إلى أوكرانيا.