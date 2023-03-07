توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة في قلين بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

شهدت قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات، بينها إزالة إشغالات، وحملات نظافة، وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة ضمن «حياة كريمة»، وحملات نظافة، ورفع كفاءة الإنارة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

توصيل مياه الشرب بقرية ميت الديبة

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، توصيل خط مياه الشرب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، بقرية ميت الديبة، للمناطق المحرومة من مياه الشرب وتغيير مواسير الأسبستوس، تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقلين، كما تابع استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات، والمرور والتفتيش علي المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، لضمان توصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة

كما تابع «كشك» حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بمركز قلين والقرى، فتم رفع جميع الإعلانات المخالفة بالشوارع الرئيسية «شارع جمال عبد الناصر، وشارع السوق، وأمام المسجد الكبير»، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

استمرار رفع مستوى الخدمات

وأشَرف «كشك» على استمرار رفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة، وأعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعها، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، مشيراً إلى أن العمل مستمراً على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.