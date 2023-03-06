ضبط 384 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر مدير الأمن، من ضبط كميات كبيرة من عبوات المواد الغذائية مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بمدينة دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط 384 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

كانت حملة مكبرة برئاسة المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بدائرة مركز دسوق، تمكنت من ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، بمدينة دسوق، وبحوزته 384 عبوة مواد غذائية، منتهية الصلاحية وبدون فواتير، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.