مفوضية اللاجئين تطلق مناشدة لمساعدة «الروهينجيا» بـ876 مليون دولار

دعت مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة إلى توفير تمويل بقيمة 876 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الروهنجيا في بنجلاديش والمجتمعات المستضيفة.

وقال ممثل المنظمة الدولية في بنجلاديش يوهانس فان دير كلاو -في بيان أصدرته المفوضية اليوم الثلاثاء في جنيف- إنَّ خطة الاستجابة تهدف للوصول إلى حوالي 1.47 مليون شخص من خلال الغذاء والمأوى والمساعدات الحيوية الأخرى.

وأضاف أنَّ مليون من لاجئي الروهنجيا يستيقظون كل يوم في حالة من اليأس بشأن مستقبلهم وإمكانية عودتهم إلى ديارهم في ميانمار ويعيشون بدلا من ذلك في ظروف مكتظة للغاية وخطيرة في بعض الأحيان في مخيمات اللاجئين حيث يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدة الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وتابع أنَ النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر من 75% من اللاجئين المستهدفين يواجهون مخاطر أكبر من سوء المعاملة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن نقص الأموال أجبر برنامج الغذاء العالمي على قطع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لجميع الروهينجا الذين يعيشون في المخيمات.

ولفت إلى أنَّه على الرغم من الجهود الإنسانية المتضافرة إلا أن 45% من أسر الروهينجا لا تتناول غذاء صحيا بدرجة كافية، كما أن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع، محذرا من أنه من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات في الحصص الغذائية إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وتدهور الصحة والتسرب من المدرسة وزيادة حوادث زواج الأطفال وعمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.