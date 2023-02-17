الأمم المتحدة تخفض المساعدات الغذائية للاجئي «الروهينجا» بسبب نقص التمويل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة تعتزم خفض المساعدات الغذائية للاجئين الروهينجا في بنجلادش، وألقت باللوم في ذلك على نقص التمويل، وهي خطوة حذرت وكالات من أنها ستؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أكبر تجمع للاجئين في العالم.

فرار أعداد ضخمة من الروهينجا

وأوضحت القناة، أن نحو 730 ألفًا من الروهينجا، وهم أقلية مضطهدة غالبيتهم من المسلمين، فروا من ولاية راخين في ميانمار، إلى بنجلادش عام 2017 هربا من حملة عسكرية، فيما قالت الأمم المتحدة إنها تمت بنية الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى آخرين نزحوا بسبب موجات عنف سابقة، ويعيش ما يقرب من مليون شخص في أكواخ مصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية.

قيمة خفض المساعدات

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه سيخفض قيمة مساعداته الغذائية إلى 10 دولارات للفرد من 12 دولارًا اعتبارًا من الشهر المقبل وتعرضت ميزانيات المانحين لضغوط بسبب جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي والأزمات في أنحاء العالم.

وطالب البرنامج بتقديم 125 مليون دولار تمويلًا عاجلًا، محذرًا من تداعيات "هائلة وطويلة الأمد" على الأمن الغذائي والتغذية في المخيمات التي ينتشر فيها سوء التغذية، مع معاناة أكثر من ثلث الأطفال من التقزم ونقص الوزن.