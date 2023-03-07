باحث سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: أمريكا لا تنوي الخروج من العراق

قال مخلد حازم باحث في الشؤون الأمنية والسياسية، إنَّ زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لم تكن معلنة أو ضمن أجندته لزيارة المنطقة، إذ أن زيارته كانت تختص بالأردن ومصر وإسرائيل، لكن كان هناك رسالة أراد أن ينقلها إلى العراق والفاعلين فيه ودول الجوار من خلال هذه الزيارة.

وأضاف الباحث، خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المهم فيما تطرق إليه أوستن هو أنه داعم إلى الحكومة العراقية، وأي تعرض إلى القواعد الأمريكية قد يهدد التواجد الأمريكي ودعمه في محاربة الإرهاب.

شراكة استراتيجية بعيدة الأمد

كما تطرق إلى شراكة استراتيجية بعيدة الأمد، بعيدا عن وجودهم ضمن تحالف دولي ضد داعش، أي أنه أوصل رسالة بأنهم باقون في العراق، والوجود الأمريكي باقي في العراق بشكل دائم، ضمن استراتيجيات بعيدة الأمد في مجالات أخرى بعيدا عن الأمن والدفاع، وهي رسالة واضحة للجميع.

وتابع: «هناك خطوات سابقة من الجانب الأمريكي من خلال السفيرة الأمريكية في العراق، وأنها كانت فاعلة بشكل أكبر من غيرها من السفراء، وتوغلت في جميع الوزارات العراقية ودعمت جميع الوزارات وحاولت أن تفتح أفاق كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها، ولا تريد أن تدع أمريكا العراق وحدها في مجال الأمن والدفاع ومحاربة داعش.