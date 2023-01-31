رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن الحلفاء في شرق آسيا

كتب:

هانى حسن
10:56 ص | الثلاثاء 31 يناير 2023
لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إنّ الولايات المتحدة واجهت استفزازات مُستمرة من كوريا الشمالية، مُؤكدًا التزام واشنطن بالدفاع عن الحلفاء بمنطقة شرق آسيا.

وأضاف «أوستن»، خلال مؤتمر صحفي ثنائي جمعه بوزير الدفاع الكوري الجنوبي، بثّته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك اتفاقًا بين الجانبين على ضرورة توسيع التدريبات العسكرية المُشتركة، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة ستستخدم أسلحتها التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية من أي خطر.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أهمية التنسيق العسكري الثلاثي، مع كوريا الجنوبية واليابان؛ لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية في المنطقة.

اقرأ المزيد:

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا على الأرض

الرئيس السيسي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في مقر البنتاجون

  وزير الدفاع الأمريكي: تزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة صواريخ «ناسماس»

الناتو: يجب تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية لمواجهة الصين

سفير كوريا الجنوبية: الدبلوماسية المصرية تلعب دورا مهما على الساحة العالمية
بقلم هانى حسن