حالات رفض جواز السفر في حج الجمعيات الأهلية 2023.. احذر ثقوب الصفحة الأولى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لن يتم النظر في أي طلبات للتسجيل في حج الجمعيات الأهلي 2023، بعد غلق باب التقديم والذي فُتح أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يستمر حتى 20 مارس الجاري.

حالات رفض جواز السفر

وأكدت بوابة الحج المصرية على الموقع الرسمى لها، أنه من ضمن الأوراق المطلوبة فور الإنتهاء من إجراء القرعة مُباشرة جوازات السفر «المميكنة»، الخاصة بالفائزين بفرصة الحج، لافتة إلى أنه يتم رفض جواز السفر في عدد من الحالات، وهي:

- يتم رفض جواز السفر إذا اختلف الرقم القومي أو الأسماء بالجواز الدولي عما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.

- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

- رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.

- عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية «جرعتين على الأقل» للقاحات «كوفيد -19».

- يتم رفض جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا.

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا من شهر أبريل

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي لها أنه من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا، وذلك على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل.