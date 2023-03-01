حساب توفير الحج والعمرة من بنك التعمير والإسكان بعائد سنوي.. مميزات عديدة

يتيح بنك التعمير والإسكان فتح حساب توفير الحج والعمرة للأفراد فقط، من أجل تأدية مناسكهما، وتستعرض السطور التالية المميزات والشروط والمستندات المطلوبة.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك التعمير والإسكان على حساب توفير الحج والعمرة، يمكن فتح الحساب بحد أدنى ألف جنيه، ويمنح عائدا سنويا بنسبة 4.75%، ويُحتسب على أدنى رصيد للحساب شهريا، فيما يتم صرفه أو تعليته مرتين كل عام 30 يونيو و31 ديسمبر.

حساب توفير الحج والعمرة من بنك التعمير والإسكان

ويمكن عدم احتساب العائد على الحساب في حال رغبة العميل بسبب المعتقدات الدينية الخاصة، مع منحه بعض المزايا العينية أو النقدية لا تتجاوز قيمتها العوائد المستحقة.

ويحق للعميل بعد مرور 7 أشهر على فتح حساب الحج والعمرة الدخول في سحب دوري على الحج أو العمرة، شريطة ألا يقل رصيده عن ألف جنيه طوال 6 أشهر السابقة لعملية السحب على الجوائز.

كما يحق للعميل أيضا دخول السحب بعدد الفرص التي تعادل مضاعفات المبلغ المذكور، وفي حال الفوز وعدم ملائمة التوقيت يمكن التنازل لشخص آخر أو تأجيل الرحلة للموسم التالي مباشرة.

وشرح بنك التعمير والإسكان أنه في حال عدم الفوز فهذا الحساب يساعد العميل على القيام بالرحلة على نفقته من الأموال المودعة بالحساب، والاستفادة بتخفيضات من الشركات التي تتعاون معها البنك من أجل تنظيم البرنامج.

المستندات المطلوبة لحساب توفير الحج والعمرة

والمستندات المطلوبة لحساب توفير الحج والعمرة، بطاقة الرقم القومي، ومستند المرافق، وأوراق إثبات جهة العمل من إدارة رأس المال البشري، أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، ونموذج التوقيعات الخاص بالعميل.

والحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه وفي حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به، يتم تحصيل مصاريف شهرية 10 جنيهات، وبالنسبة لمصاريف فتح الحساب 60 جنيها، وخدمة الحساب 40 جنيها سنويا في موعد استحقاق الفائدة أو عند الاغلاق في أي وقت خلال العام.