الحج الاقتصادي 2023.. تعرف على خطوات التقديم ومستويات الفنادق

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن تحديد مستويين لحج الجمعيات الأهلية «الحج الاقتصادي 2023»، ومستوى 5 نجوم، مشيرة إلى بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 من الغد وحتى الإثنين الموافق 20 مارس الجاري، مؤكدة أنه لم يتم الالتفات لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

مستويات الحج الاقتصادي 2023 لحجاج الجمعيات الأهلية

وأشارت المؤسسة القومية لتيسير الحج، وفق تقرير حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إلى أن الحج الاقتصادي 2023، لحجاج الجمعيات الأهلية، سيكون المستوى المطلوب به كالتالي:

- المستوى الاقتصادي «الحج الاقتصادي 2023»، ويشمل فنادق مصنفة بشارع ابراهيم الخليل بمكة المكرمة تبعد عن الحرم بنحو 800 متر.

- الإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 400 متر.

بيانات المتقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

ولفتت المؤسسة القومية للحج أنه يتم استبعاد الطلب إلكترونيا حال التقدم بطلب الحج في جهة أخرى مثل وزارة الداخلية أو السياحة، مشيرة إلى أن المتقدم يقوم بملء الاستمارة التي توزع عليه مقابل 120 جنيها للفرد الواحد، وملء البيانات التالية:

- تاريخ الطلب.

- الاسم الأول والثاني والثالث واللقب.

- محل الإقامة وكتابة «المحافظة، المركز، الحي، الشارع».

- جواز السفر «رقم، جهة الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء».

- كتابة رقم المحمول «أرضي، محمول».

- كتابة اسم الجمعية، ورقم العضوية، وتاريخه.

- ملء بيانات المرافق.

مستوى حج 5 نجوم

- اختيار فنادق مصنفة 5 نجوم تبعد عن الحرم بحد أقصى 200 متر.

- الإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 200 متر.

ولفت أيمن عبد الموجود مساعد التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.