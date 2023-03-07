عاجل.. زلزال بقوة 4.9 يضرب ولاية بامبو فلات الهندية

أعلنت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، منذ قليل، أن زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال ولاية بامبو فلات الهندية، وكان على عمق 10 كيلومترا.

زلزال بقوة 6.2 يضرب جنوب الفلبين

وعلى صعيد آخر، ضرب زلزال جنوب الفلبين وكانت قوته 6.2 درجات، فيما حذرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية جراء الزلزال وأضرار محتملة.

وقال موظف في هيئة الكوارث في ماراجوسان، إنّ الزلزال وقع في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو، والسلطات تدقق في المعلومات عن حدوث انزلاق للتربة على طريق وطني سريع.