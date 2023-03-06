أسعار ياميش رمضان 2023 بالأسواق.. اعرف كيلو جوز الهند والمكسرات بكام

أيام قليلة ويحل شهر رمضان المبارك، وتشهد الفترة الحالية إقبالا من المواطنين على متابعة أسعار ياميش رمضان 2023 بالأسواق، وأسعار جوز الهند والمكسرات، التي تدخل في كثير من الحلويات التي تقدم بعد الإفطار. ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار ياميش رمضان 2023 بالأسواق، وأسعار جوز الهند والمكسرات، إضافة إلى أسعارها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

أسعار ياميش رمضان 2023 بالأسواق وسعر جوز الهند والمكسرات

- كيلو الزبيب 70 جنيها.

- كيلو زبيب أحمر 55 جنيها.

- كيلو بلح شامية 17 جنيها.

- كيلو تمر الواحات 80 جنيها.

- كيلو سوبيا 88 جنيها.

- كيلو كركدية 53 جنيها.

- كيلو جوز الهند يبدأ من 30 جنيها.

- لفة تمر هندي تبدأ من 30 جنيها.

- لفة قمر الدين 20 جنيها.

- كيلو اللوز يبدأ من 90 جنيها وفقا للنوع.

- كيلو المكسرات المشكل يبدأ من 200 جنيه.

أسعار الياميش في معارض «أهلا رمضان»

- المسكرات يبدأ سعرها من 60 جنيهًا.

- اللوز يبدأ من 30 جنيها.

- لفة قمر الدين تبدأ من 18 جنيها.

- كيلو البلح يبدأ من 12 جنيها.

- كيلو الزبيب يبدأ من 60 جنيها.

- سعر الفستق يبدأ من 65 جنيها.

- سعر البندق يبدأ من 40 جنيها.

- سعر عين الجمل المقشر يبدأ من 25 جنيهًا.

- سعر الفول السوداني يبدأ من 10 جنيهات.

- سعر التمر الهندي يبدأ 20 جنيها

- سعر جوز الهند يبدأ من 15 جنيها.

- سعر العرقسوس يبدأ من 15 جنيها.

- سعر الكركديه يبدأ من 15 جنيهًا.