جامعة الدلتا التكنولوجية تفوز بدعم 7 مشروعات متميزة وابتكارية  

فازت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك بسبعة مشروعات ابتكارية وتطبيقية بإدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووفقا لبيان صحفي فإن المشروعات الفائزة هي نظام روبوت آلي لتنظيف الخلايا الشمسية، واستشاري المشروع الدكتور محمد عزت ابراهيم، والمشروع الثاني هو جهاز لذوي الإعاقة البصرية، واستشرى المشروع د. ضياء ابراهيم مبارك، فضلًا عن مشروع نظام تتبع شمسي متطور، واستشاري المشروع الدكتور عمرو محمد عبدالهادي.

تفاصيل المشروعات الفائزة

أما المشروع الرابع فيتضمن إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، واستشاري المشروع الدكتور حمدي قطب، فضلا عن مشروع التوربينات المحمولة جوًا، واستشاري المشروع الدكتور عبدالعظيم اسماعيل، ومشروع تكنولوجيا السيارة الذكية، واستشاري المشروع الدكتور عصام مرسي، والمشروع الأخير هو تصميم متكامل لسيارة ذاتية القيادة واستشاري المشروع الدكتور أحمد شحاتة.

نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، دعم وتشجيع الكوادر البحثية والواعدة من الشباب، وخلق بيئة محفزة لدعم الابتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، فضلًا عن الوصول إلى حلول للتحديات والمشكلات المجتمعية بأفكار مبتكرة ، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال وتأسيس شركات ناشئة قائمة على تلك الأفكار المبتكرة لتساهم في التنمية المجتمعية وبناء الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالجانب العلمي والابتكاري والتكنولوجي والذي يعد من المتطلبات الأساسية للعصر الراهن ويشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة.

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة ايجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب، لتكوين جيل قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز.