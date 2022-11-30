رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نهتم بتوفير مناخ علمي وبحثي يواكب التطور

شارك الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022، الذي يقام خلال الفترة من 27- 30 نوفمبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، والتوجه نحو التحول الرقمي والتكنولوجي، لتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

دعم الثقة المتبادلة بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية

أكد كشك، أهمية مشاركة الجامعة في العديد من المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة، بهدف عرض المخرجات التطبيقية والصناعية وإنجازات مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أهمية دعم الثقة المتبادلة بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية؛ لإثراء العملية التعليمية، ودعم الصناعة الوطنية، وتخريج كوادر تكنولوجية بمستوى مُتميز من المعرفة والابداع التكنولوجى والابتكار، مشيرا إلى أن الطالب شريك أساسي في بناء الحاضر وتغيير المستقبل، نحو الأفضل فهو الجزء الرئيسي في التطوير.

توفير مناخ علمي وبحثي يواكب التطور التكنولوجي

ولفت إلى حرص الجامعة على توفير مناخ علمي وبحثي، يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، ويصل إلى مستويات عالمية تُواكب وظائف المستقبل، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة ومتميزة تُحقق النهضة الشاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعات التكنولوجية جامعات ذكية تتضمن أحدث النُظم العالمية من حيث البرامج الدراسية، طرق التدريس، توفير المعامل، الاهتمام بريادة الأعمال ومشروعات وابتكارات الطلاب إضافة إلى الانشطة الطلابية ومُلاحقة التطورات العلمية الجديدة.

جدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، يُعد أحد أقدم وأهم ملتقيات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحل انطلاق العديد من المبادرات المصرية والعربية المهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وملتقى لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا، بهدف عرض الإنجازات والمخرجات التطبيقية من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمجتمع العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستثمرين، وعقد عدد من الندوات التخصصية، وتنفيذ بعض الفعاليات الخاصة بطلاب الجامعات والمطورين منهم للاستفادة منها على أرض الواقع.