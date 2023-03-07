سفير المناخ الأوروبي: مقومات مصر تجعلها قبلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، إن الهيدروجين الأخضر لا يعد من مصادر الطاقة الجديدة، إذ تم استخدامه منذ قرنين مضوا، بعد أن قاموا بتصنيع أول سيارة تعمل بالهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن الهيدروجين الأخضر ينتج عن فكرة بسيطة وهي استخلاص الهيدروجين من الماء، باستخدام الطاقة الكهربائية، واستخراج الهيدروجين والأكسجين.

9 كيلو مياه تنتج كيلو من الهيدروجين الأخضر

وأضاف الشربيني في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن 9 كيلو من المياه تنتج كيلو من الهيدروجين الأخضر، الذي يعطي ما يقرب من 39 كيلو وات، أي أنه أقوى بـ 3 أضعاف من باقي المحروقات المستخرجة من الوقود الأحفوري.

مقومات طبيعية تجعل مصر قبلة العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأوضح سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر أن الآونة الأخيرة شهدت أهمية كبرى للهيدروجين الأخضر نتيجة احتياج القارة الأوروبية له بعد توقف ضخ الغاز الروسي عقب الأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها وقف الإمدادات، مضيفًا أن جهود الدولة المصرية في مجال الطاقة النظيفة برز خلال تنظيمها لمؤتمر الأطراف cop27 بمدينة شرم الشيخ، وهو ما لفت أنظار العالم إليها بأنها قد تكون مركزا لصناعة الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر تتوافر لديها الشمس و3200 كيلو من الشواطئ المصرية، وهو ما يمكنها من إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر.