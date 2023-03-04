البرلمان الأوكراني: بحث مسار كييف نحو عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، اليوم السبت، عن خالص تقديره لدعم البرلمان الأوروبي القوي لمسار كييف نحو عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

ستيفانتشوك: كنت سعيدًا بلقاء رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

وأدلى ستيفانتشوك بهذا التصريح، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، بعد اجتماعه مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وقال ستيفانتشوك: «كنت سعيدًا بلقاء رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، لقد شكرتها على جهودها الشخصية وقيادتها في دعم أوكرانيا ولكل قرار تم اعتماده لدعم أوكرانيا والتي بلغ مجموعها بالفعل 17».

وأضاف: «لقد ناقشنا كذلك مسار أوكرانيا نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أنه في القمة الرابعة والعشرين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، أشاد الشركاء الأوروبيون بجهود أوكرانيا الامتثال لتوصيات المفوضية الأوروبية.

وتابع: «الآن من المهم بالنسبة لأوكرانيا تكييف التشريعات الوطنية مع القوانين الأوروبية».

ولفت رئيس البرلمان الأوكراني إلى أنه ناقش أيضا خلال الاجتماع العقوبات المفروضة على روسيا، مشددا على ضرورة «وقف كل احتمالات الالتفاف على هذه العقوبات»، كما عبر عن خالص شكره وتقديره لما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم ومساعدات مالية كلية لأوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، ناقش المسؤولان مقترحات الصين بشأن ما يسمى بـ «معاهدة السلام».

وفي هذا الصدد، قال رئيس البرلمان الأوكراني: «لقد أكدت أن لدينا صيغة سلام اقترحها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ونحث العالم على دعم هذه المبادرة».