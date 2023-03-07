«التعليم»: إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستتيح نموذجًا استرشاديًا كاملاً لامتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري على موقع الوزارة، يحاكي امتحان آخر العام بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الامتحانات.

تطوير العملية التعليمية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم، واللواء أحمد البدري وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى وكيل اللجنة، وناجى أمين، أمين سر اللجنة، وأعضاء لجنة التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ المهم والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.