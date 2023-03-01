تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. الموعد ومواصفات الأسئلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع «التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء» على أن تبدأ 18 يونيو بالمواد الأساسية وتستمر حتى 13 يوليو.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم للطلاب داخل اللجان الامتحانية ليستعينوا به، ثم يتم تسليمه بعد انتهاء الامتحان، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الطلاب كراسة أسئلة وبابل شيت.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. 85% اختيار من متعدد

وأشارت إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وضع مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، وتتضمن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية قصيرة وفق طبيعة كل مادة دراسية، لافتا إلى أن المستويات المعرفية ستكون 30% للفهم و40%؜ للتطبيق و30%.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة الأسئلة للتأكد من عدم وجود أخطاء لغوية أو أسئلة لها أكثر من إجابة أو أسئلة تحمل التأويل بحيث لا يختلف عليها المتخصصون في المادة.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة لا تحمل التأويل

وبالنسبة للأسئلة المقالية، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها ستكون قصيرة ومحددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة، سيتم توزيع الدرجات على كل خطوات الإجابة، مشيرا إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون من المنهج الدراسي ولن يتم حذف أي دروس.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم تدريب 50 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023، وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.