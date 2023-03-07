إزالة التعديات على 22 كابينة أسفل كازينو «السرايا ستانلي» بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإخلاء الكبائن الموجودة أسفل كازينو السرايا في ستانلي من أي تعديات للخارجين عن القانون، واسترداد حقوق الدولة التي تعدى عليها بعض المخالفين، وذلك حفاظا على المال العام.

95 شخصا يتعدون على أملاك الدولة

وفي هذا الصدد شن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، حملة مكبرة تمكنت من إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو السرايا بمنطقة ستانلي، بعد التعدي عليها من قبل 95 بلطجي من الخارجين على القانون، وذلك باستخدامها ووضع أغراضهم بها، واستغلالها بشكل مخالف، وتم إزالة التعديات بالكامل والتحفظ على كافة الإشغالات.

محافظ الإسكندرية: كبائن كازينو السرايا جزء من معالم المدينة

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن كبائن كازينو السرايا بستانلي، تعد جزءًا رئيسيًا من معالم الإسكندرية؛ والتراث الذي يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية، مشددًا على توقيع العقوبات اللازمة على المتعدين، وعدم السماح بأي تهاون أو تعد مرة أخرى على أملاك الدولة.