محافظ الإسكندرية: ترميم الحُفر والمطبات في 20 شارعا بـ3 أحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يتابع بنفسه وبشكل مستمر مع مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أعمال ترميم الحفر والمطبات بالشوارع بنطاق جميع الأحياء استجابة لمطالب أهالي الإسكندرية.

وكلف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق برفع تقرير أسبوعي بما يتم في هذا الشأن، خاصة بالمناطق التى كثرت منها شكاوى المواطنين، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

ترميم 20 شارعا رئيسيا في الإسكندرية

وأوضح «الشريف»، أن مديرية الطرق والنقل قامت خلال الأسبوع الماضي بعملية ترميم الحفر والمطبات في 20 شارعا بنطاق 3 أحياء، هي (شرق - الجمرك - عامرية أول)، لافتًا إلى أنه شدد على مديرية الطرق والنقل بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين ومتابعة استمرار أعمال إعادة الشيء لأصله التي تتم في جميع الأحياء.

ترميم حفر شوارع الإسكندرية

وأشارت المهندسة أمل محمود، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم ترميم 10 شوارع بنطاق حي شرق وهي (شارع 14 مايو سموحة أمام جرين بلازا - وشارع فيكتور عمانويل أمام نادي سموحة- شارع أبو قير أمام البنك العربي الافريقي- طريق الحريه جناكليس أمام مزلقان جناكليس - وشارع الفتح جناكليس- وطريق الكورنيش على كوبري ستانلي - تقاطع عمر المختار مع طريق الحرية زيزينيا- وشارع البرت الأول سموحة - وشارع محمود شكرى سموحة- ودوران الإبراهيمية).

وأضافت «محمود»، أنه في نطاق حي الجمرك تم ترميم الحفر في 6 شوارع، هي (شارع عبد المنعم - وشارع النصر أمام البنزينة- وشارع النصر أمام باب -10 - ووكالة الليمون- وشارع صفر- وشارع الحجاري ، مشيرة إلى أنه بنطاق حي عامرية أول تم ترميم الحفر في 4 شوارع هي (شارع الشرقاوى - وشارع اسماء بنت أبى بكر – وشارع القسم - وشارع الزعيم مع شارع مسجد النور).