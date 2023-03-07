«التعليم» تكشف آليات تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

أجاب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن بعض الاستفسارات الخاصة بآليات تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة، حيث طمأن الوزير النواب، بأنّه سيتم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد MCQ بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

تصحيح إجابة الأسئلة المقالية

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال جلسته بلجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أنّه سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لإثنين من المصححين، لثبات ودقة التصحيح وحال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث.

العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ هذه الآلية تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنّ الأسئلة ستقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية.

وأشار الوزير إلى أنّ مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%؜ والأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.