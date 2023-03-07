وزير التعليم: المعلم يحصل على مستحقاته عقب الانتهاء من مجموعات الدعم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نموذج تعلم نشط عبر تقييم أداء الطالب والاختبارات الشهرية، وورش العمل ليكون التقييم مستمر على مدار العام، وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، أكد حصول المعلم على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة فورا.

مجموعات الدعم المدرسي

وأضاف الوزير أن مجموعات الدعم التي أطلقتها الوزارة بداية الفصل الدراسي الثاني، جاءت بعد وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

مستحقات المعلم

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، أن المعلم يحصل على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة فورا.